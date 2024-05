Reprezentant Serbii wraca do PlusLigi! Ważne wzmocnienie Skry Bełchatów

Srećko Lisinac, Aleksandar Atanasijević, Dusan Petković, Milan Katić, Aleksa Brdjović, Mihajlo Stanković, Aleksandar Nedeljković – to serbscy siatkarze, którzy bronili barw klubu z Bełchatowa. Teraz do tego grona dołączył Miran Kujundzić. Reprezentant Serbii w sezonie 2024/25 zagra na pozycji przyjmującego w PGE GiEK Skrze.

Zobacz także: To już pewne, plotki potwierdzone. Kapitan reprezentacji wraca do PlusLigi!

– Rzeczywiście, Skrę można chyba określić, jako ulubiony klub Serbów. To, że kolejni dołączają do naszej drużyny, pokazuje, jak dużym szacunkiem darzą ją zawodnicy, którzy w przeszłości trafili do Bełchatowa. Miran jest znany polskim kibicom. Grając w Ślepsku, ciągnął grę drużyny przez cały sezon i wierzymy, że w PGE GiEK Skrze również będzie kluczowym graczem – powiedział prezes klubu Wiesław Deryło.

Po opuszczeniu rodzimej ligi Miran Kujundzić trafił na trzy sezony do Francji, gdzie grał w Tourcoing LM (2019–20) oraz Paris Volley (2020–22). W sezonie 2022–23 reprezentował barwy Ślepska Malow Suwałki. Serbski przyjmujący w barwach suwalskiego klubu rozegrał 32 ligowe mecze i wywalczył w nich 357 punktów. Drużyna zajęła 9. miejsce w końcowej klasyfikacji sezonu.

Najlepsze akcje Mirana Kujundzicia w Ślepsku Malow Suwałki:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Udany sezon w PlusLidze zaowocował transferem do tureckiego Galatasaray Stambuł. Wywalczył z nim czwarte miejsce w lidze. Po tureckiej przygodzie Kujundzić postanowił wrócić do Polski i w najbliższym sezonie będzie rywalizował w żółto-czarnym trykocie.

– Zdecydowałem się dołączyć do Skry Bełchatów, ponieważ jest to wielki klub. Klub z długą siatkarską tradycją i bardzo znany w Serbii. Wszystko dlatego, że wielu Serbów grało w Bełchatowie. Do drużyny dołączył świetny szkoleniowiec, który z pewnością stworzy solidny zespół. Myślę, że pod jego przywództwem możemy w tym sezonie dokonać czegoś fajnego. Nie mogę doczekać się przyjazdu do Bełchatowa i oficjalnego stania się częścią żółto-czarnej rodziny – podsumował swój transfer Kujundzić.

– Cieszymy się, że możemy zaprezentować kolejnego nowego siatkarza PGE GiEK Skry Bełchatów, który będzie odkrywać ważną rolę w naszej drużynie. Miran to gracz, który zna już PlusLigę, a przy tak wysokim poziomie naszych rozgrywek jest to bardzo ważne. Doceniamy wkład serbskich siatkarzy w dotychczasowe sukcesy Skry i mamy nadzieję, że wspólnie z Miranem przyjdą kolejne – dodał wiceprezes Skry Tomasz Koprowski.

Miran Kujundzić jest trzykrotnym mistrzem Serbii i zdobywcą Superpucharu. Obecnie z kadrą Serbii rywalizuje w siatkarskiej Lidze Narodów. W pierwszym turnieju zdobył dla swojego zespołu 15 punktów, 11 z nich w meczu z Brazylią.

Serbski przyjmujący to kolejny nowy siatkarz Skry. Klub z Bełchatowa potwierdził wcześniej, że drużynę wzmocnią: Amin Esmaeilnezhad (Iran, atakujący), Krystian Walczak (atakujący) oraz David Dinculescu (Rumunia, przyjmujący).