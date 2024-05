Nadeszła pora na wyczekiwaną galę UFC 302. W nocy z soboty na niedzielę w New Jersey dojdzie do hitowej walki, której stawką będzie tytuł mistrzowski w kategorii lekkiej. Mistrz Islam Makhachev będzie bronił pasa w starciu z Dustinem Poirierem. Ponadto na gali wystąpi Michał Oleksiejczuk, który skrzyżuje rękawice z Kevinem Hollandem. Gdzie obejrzeć UFC? Kiedy i o której godzinie UFC 302? Transmisja gali w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.