Reprezentacja Polski siatkarzy meczem z Bułgarią we wtorkowy poranek czasu polskiego zainaugurowała zmagania w drugim turnieju tegorocznej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwoni mozolnie weszli w to spotkanie, a dodatkowo w pierwszym secie nie zabrakło kontrowersji sędziowskich, co nieco wybiło ich z rytmu.