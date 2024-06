Przyznał się do błędu i dostał kartkę. Polacy bili mu brawo (WIDEO)

Do rzadko spotykanej sytuacji doszło na początku drugiego seta meczu Polska - Turcja w Lidze Narodów. Jeden z tureckich zawodników przyznał się bowiem do dotknięcia piłki po ataku Karola Kłosa, przez co biało-czerwoni otrzymali punkt. Rywal za swoje zachowanie otrzymał natomiast... zieloną kartkę.