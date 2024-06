Bolid Formuły1 przemknął ulicami Wrocławia! Zobacz wyjątkowe wideo

Do niezwykłych scen doszło niedawno we Wrocławiu. Ulicami miasta pędził bowiem bolid Formuły 1 zespołu Red Bull Racing. Imponująca maszyna przemknęła między innymi przez wrocławski Rynek i Halę Stulecia. Był to ten sam model samochodu, którym Sebastian Vettel zdobył tytuł mistrza świata Formuły 1 w 2011 roku. Dostępny jest już film, który pokazuje niezwykły przejazd maszyny po mieście. Materiał stworzony został w konwencji przewodnika po Wrocławiu. Trzeba przyznać, że wyjątkowo szybkiego!