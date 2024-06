Kontrowersja na French Open! "Potrzebujemy najlepszych. Będą grać wyłącznie mężczyźni"

Tegoroczne zmagania French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zostaną zapamiętane z wielu powodów. Jednym z nich jest kiepska pogoda, która storpedowała wiele pojedynków, zmuszając zawodników do przebywania na korcie do późnych godzin nocnych, a nawet wczesnoporannych. Dotyczyło to jednak tylko mężczyzn. Dlaczego?