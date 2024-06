Ze srebrem mistrzostw Europy U-22 do Krakowa. "Nie spoczywamy na laurach"

Przed nami rywalizacja siatkarek w VW Beach Pro Tour Futures Kraków by Orlen Paliwa. W turnieju głównym zagrają świeżo upieczone wicemistrzynie Europy do lat 22 Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio. - Bardzo trudno jest zagrać kolejny turniej tuż po ciężkiej i emocjonalnej dla nas imprezie międzynarodowej - przyznała Ciężkowska. Mimo to Polki zapowiadają walkę o jak najlepszy wynik.