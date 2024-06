Euro 2024: Hiszpania - Chorwacja. Relacja live i wynik na żywo

Sobotnie starcie Hiszpanów z Chorwatami to zdecydowanie największy hit pierwszej kolejki fazy grupowej Euro 2024. Obie reprezentacje trafiły do bardzo trudnej grupy z Włochami oraz Albanią, więc każdy punkt będzie na wagę awansu do fazy pucharowej. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.