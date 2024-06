Nowe informacje w sprawie Roberta Lewandowskiego! Zagra z Austrią?

Tradycją po meczach reprezentacji jest to, że dzień później odbywa się tzw. trening wyrównawczy.

W poniedziałek w bazie reprezentacji Polski w Hanowerze - tym razem na bocznym boisku, obok stałej areny Eilenriedestadium - w zajęciach zespołowych uczestniczyli głównie ci piłkarze, którzy w niedzielę grali niewiele lub wcale. W momencie rozpoczęcia południowego treningu ta grupa liczyła dziewięciu zawodników, nie uwzględniając bramkarzy.

Początkowo zajęcia miały być otwarte tylko przez kwadrans dla mediów, ale ostatecznie dziennikarze mogli oglądać cały trening.

Paweł Dawidowicz, którego występ przeciwko Holandii ostatecznie okazał się niemożliwy, truchtał w poniedziałek osobno na boisku.

Najwięcej zainteresowania wzbudzał zdrowia Roberta Lewandowskiego, leczącego od tygodnia kontuzję mięśnia uda i również nieobecnego w meczu z Holandią.

Kapitan kadry najpierw był na badaniach, a następnie dołączył do kadrowiczów i ćwiczył indywidualnie, a także w duecie z Jakubem Piotrowskim. Były to już zajęcia z piłką, co jest ważne w perspektywie jak najszybszego powrotu lidera kadry na boisko. Później 150-krotny reprezentant Polski biegał wzdłuż boiska, chwilami dość intensywnie. Wciąż jednak z bandażem na udzie.

Spora grupa podopiecznych Michała Probierza spędziła poniedziałkowe południe na siłowni w akademii Hannoveru 96, m.in. na rowerkach treningowych.

W meczu z Holandią drobnych urazów doznali Piotr Zieliński i Bartosz Salamon.

W poniedziałek opublikowany został oficjalny raport medyczny dotyczący niektórych podopiecznych Michała Probierza.

"Bartosz Salamon w czasie meczu doznał urazu stawu skokowego i ręki. Po pełnej diagnostyce wdrożony został plan, według którego najpóźniej pojutrze ma powrócić do pełnego treningu z drużyną. Jakub Piotrowski z powodu drobnego urazu w poniedziałek trenował indywidualnie. Już we wtorek powróci do treningu z całym zespołem. Michał Skóraś i Piotr Zieliński doznali drobnych urazów, które nie wyłączają ich z treningów. Paweł Dawidowicz i Robert Lewandowski nadal trenują indywidualnie. Plan zakłada, że obaj będą gotowi do gry w meczu z Austrią" - można przeczytać na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej.