Trzy kanały Telewizji Polsat pokażą Memoriał Ireny Szewińskiej

Zaledwie tydzień po zakończeniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, gwiazdy zawodów w Rzymie zawitają do Bydgoszczy. Złoci medaliści czempionatu Starego Kontynentu, którzy zaprezentują się polskiej publiczności to młociarz Wojciech Nowicki, kulomiot Leonardo Fabbri czy biegaczka Natalia Kaczmarek. Dla ostatniej z wymienionych 6. edycja Memoriału Ireny Szewińskiej będzie miała szczególny wymiar. Natalia Kaczmarek sięgając po złoto w biegu na 400 metrów w Rzymie pobiła przy okazji rekord Polski, ustanowiony 48 lat temu przez... Irenę Szewińską. Symbolika tego wydarzenia mówi więc sama za siebie.

Plejada gwiazd na stadionie i w redakcji sportowej Polsatu

W Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1 transmisja z 6. Memoriału Ireny Szewińskiej rozpocznie się już o godzinie 17:30. W studiu gościem Aleksandry Szutenberg będzie między innymi były znakomity biegacz – Marcin Lewandowski. Za wywiady reporterskie odpowiadać będzie z kolei jego znakomity kolega z bieżni – Adam Kszczot. Zarówno Kszczot, jak i Lewandowski to multimedaliści Mistrzostw Świata i Europy. Od godziny 18:00 zawody oglądać będzie można także w dostępnym w Naziemnej Telewizji Cyfrowej Super Polsacie. Poczynania lekkoatletów skomentują Przemysław Iwańczyk oraz dwukrotny medalista olimpijski w skoku wzwyż – Artur Partyka. Cały 6. Memoriał Ireny Szewińskiej dostępny będzie też w streamingu Polsat Box Go.

Olimpijska forma coraz bliżej

Oprócz wymienionych już gwiazd, w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego rywalizować będą także m.in. Adrianna Sułek-Schubert (wielobój), Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), Piotr Lisek i Emanouil Karalis (skok o tyczce) czy Jochem Vermeulen (srebrny medalista ME w biegu na 1500 m). Zawody w Bydgoszczy mają złotą kategorię cyklu World Athletics Continental Tour i już to czyni je niezwykle prestiżowymi. Dodatkowego smaczku dodaje im też fakt, że odbywają się nieco ponad miesiąc przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Oznacza to, że uczestnicy 6. Memoriału Ireny Szewińskiej traktują go jako istotny element przygotowań do najważniejszej imprezy sportowej tego roku, a rekordy wiszą w powietrzu.

Dla widzów kanałów telewizyjnych Polsatu jest to więc wyśmienita okazja, by śledzić postępy lekkoatletów w budowaniu olimpijskiej formy. A ta rośnie z każdym tygodniem, co doskonale pokazuje transmitowana w kanałach z rodziny Polsat Sport Diamentowa Liga. Wspomniana już Natalia Kaczmarek na kwietniowym mityngu DL w Chinach osiągnęła na 400 metrów czas 50,29 s., a miesiąc później w Norwegii jej rezultat wyniósł już 49,80 s. Z kolei medal i rekord Polski w Rzymie zapewniła sobie czasem 48,98. Gołym okiem widać więc, że Natalia Kaczmarek jest coraz szybsza, a w Bydgoszczy fani znów mogą być świadkami historycznego wyniku.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl