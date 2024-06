Polak ukarany dyskwalifikacją i... pracami społecznymi. Szokująca decyzja sędziów

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas weekendu wyścigowego serii GB3 Championship na węgierskim Hungaroringu. Tymoteusz Kucharczyk w pierwszym z trzech wyścigów ukończył rywalizację na drugim miejscu. Ten wynik powtórzył w drugim starcie. Polski kierowca długo jednak nie cieszył się z miejsca na podium, gdyż został zdyskwalifikowany z powodu awarii gaśnicy w samochodzie. To nie koniec kar dla 18-latka. Czekają go bowiem jeszcze... prace społeczne.