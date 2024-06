Czy Mbappe zagra z Polską? Selekcjoner Francji zabrał głos

"Z każdym dniem jego stan jest coraz lepszy. Dzisiaj jest lepiej niż wczoraj i przedwczoraj. Wczoraj był na naszym treningu. Krwiak dobrze się zagoił i Kylian przyzwyczaja się do maski" – zapewnił Deschamps na konferencji prasowej w Dortmundzie.

"Maska nieco ogranicza pole widzenia. Trzeba się do tego przyzwyczaić, nawet jeśli dzisiejsze technologie umożliwiają wykonanie najcieńszych możliwych masek" - ocenił.

"On chce grać. Chciał grać przeciwko Holandii i chce grać przeciwko Polsce" - dodał Deschamps, unikając jednak wyraźnej deklaracji.

Enigmatycznie na temat ewentualnego występu Mbappe w meczu z Polską wypowiedział się także pomocnik N'Golo Kante.

"Wszyscy znamy walory Kyliana. To duży plus mieć go w drużynie. Pomógł nam wygrać mecz na dzisiejszym treningu. Był dobry, niebezpieczny, zdecydowany. Czuje się dobrze i mam nadzieję, że przełoży się to jutro na boisku" - wspomniał.

25-letni Mbappe złamał nos pod koniec wygranego 1:0 meczu z Austrią, a kolejne spotkanie z Holandią (0:0) oglądał z ławki rezerwowych.

Po dwóch kolejkach w grupie D Holandia i Francja mają po cztery punkty, a Austria - trzy. Tabelę zamyka Polska z zerowym dorobkiem po porażkach z Holandią 1:2 i Austrią 1:3.

Wtorkowy mecz Polska - Francja w Dortmundzie rozpocznie się o godz. 18.

BS, PAP