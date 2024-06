Były selekcjoner reprezentacji siatkarzy wraca do Polski! Sensacyjny transfer

Enea Czarni Radom spadli z PlusLigi, ale planują powrót do elity. Można to wnioskować po pierwszych informacjach transferowych płynących z tego klubu. Najciekawszą wiadomością jest powrót do Polski byłego selekcjonera reprezentacji siatkarzy. Rolę trenera koordynatora w radomskim klubie obejmie Raul Lozano.