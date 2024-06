Niespodzianka była blisko! Pięciosetowy bój w walce o półfinał Ligi Narodów

Choć początkowo obie drużyny zaczęły dość równo, to po paru minutach na kilka "oczek" do przodu wysunęli się "Albicelestes" (11:14). Słoweńcy próbowali podgonić, ale rywalizacja znów bardzo się wyrównała. Oba zespoły szukały swoich szans zarówno na kontrze, jak i w bloku, ale zwycięzcy rundy zasadniczej wciąż nie potrafili odrobić straty z początku tego meczu. Argentyńczycy grali konsekwentnie i zasłużenie wygrali pierwszą partię.

Początek drugiej przebiegał pod minimalne, dwupunktowe dyktando Słoweńców. Z czasem prowadzenie faworytów zaczęło jednak rosnąć (17:12), a wszystko za sprawą świetnej gry w obronie. Na kontrze brylował Toncek Stern, wspomagany na środku przez Alena Pajenka. Argentyńczyków złapał wyraźny kryzys, a przeciwnicy zdobywali punkty seriami. Po chwili w tym spotkaniu było już 1:1.



Mimo porażki w poprzednim secie, siatkarze z Ameryki Południowej przystąpili do kolejnej partii bardzo zmotywowani. Świetnie grali w ataku, ryzykowali na zagrywce i skutecznie budowali swoją przewagę. Asekuracyjna gra Słoweńców była dla nich jak woda na młyn. Siatkarze Marcelo Mendeza byli w tej partii zdecydowanie lepsi. Po chwili wygrywali już 2:1 i byli o krok od awansu do półfinału.



Taki krok może być jednak bardzo trudny do postawienia. I Argentyńczycy w czwartym secie przekonali się o tym, jak bardzo. Rywalizacja toczyła się bardzo równo (9:9), ale w pewnym momencie "Albicelestes", mimo świetnej dyspozycji w bloku, nie potrafili już złamać rywali w obronie. Słoweńcy robili wszystko, by doprowadzić do piątego seta i udało im się to. Czwartą partię asem serwisowym zakończył Stern.

A w tie-breaku - koncert zespołu Gheorghe'a Cretu. Po ponad dwóch godzinach walki Słoweńcom zaczęło wychodzić dosłownie wszystko. Zmęczenie dawało się we znaki, ale mocniej zdawali się je odczuwać siatkarze z Ameryki Południowej. Urnaut i spółka dobili rywali i wygrali to bardzo trudne spotkanie.

W półfinale Słowenia zagra z Japonią. To starcie rozpocznie się o godzinie 20:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Wcześniej, o 17:00 odbędzie się mecz Polska - Francja. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 15:00 w Polsacie Sport 1.

Słowenia - Argentyna 3:2 (19:25, 25:17, 17:25, 29:27, 15:7)