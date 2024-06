Polska - Nowa Zelandia. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?

Polscy koszykarze sparingami z Nową Zelandią i Filipinami zakończą przygotowania do turnieju kwalifikacji olimpijskich w Walencji. „Postaramy się dopracować różne rozwiązania, by 3 lipca być gotowym w stu procentach” – powiedział trener Polaków Igor Milicic. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go.