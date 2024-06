W sobotę po dwóch dniach przerwy Euro 2024 wróciło do gry. Pod względem sportowym był to powrót udany, ale pod względem organizacyjnym - niekoniecznie. Spotkanie Niemców z Duńczykami zostało przerwane przez burzę i obfite opady deszczu, z którymi nie radziły sobie stadionowe rynny. Jak ujawnił dziennik "Bild", w trakcie tego meczu doszło do jeszcze jednego incydentu. Zamaskowany mężczyzna z plecakiem wspiął się na dach, potrzebna była interwencja służb.