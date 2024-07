Ronaldo potwierdził. To jego ostatni taniec

- To bez wątpienia moje ostatnie mistrzostwa Europy - potwierdził dziennikarzom Cristiano Ronaldo po meczu 1/8 finału Euro 2024 przeciwko Słowenii. Portugalscy piłkarze awansowali do ćwierćfinału dopiero po rzutach karnych. Po 120 minutach by ł remis 0:0.