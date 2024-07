Iga Świątek - Julia Putincewa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Iga Świątek - Julia Putincewa to mecz trzeciej rundy Wimbledonu. Kto wywalczy awans? Transmisja meczu Świątek - Putincewa w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. To spotkanie odbędzie się jako drugie na korcie numer 1, na którym rywalizacja rozpocznie się o godzinie 14:00.