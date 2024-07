„Maison Polonaise” – Dom Polskiego Sportu w sercu Paryża

Ruszyła rejestracja dla kibiców do Domu Polskiego – „Maison Polonaise”. Bilety, uprawniające do uczestnictwa w atrakcjach Domu oraz do spotkań z polskimi olimpijczykami, a także do wspólnego oglądania i kibicowania Polakom podczas igrzysk olimpijskich, można nabywać bezpośrednio na stronie internetowej – www.dompolski.pkol.pl.