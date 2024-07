Najzdolniejsi polscy lekkoatleci powalczą o medale w Lublinie

To będzie jedno z ostatnich lekkoatletycznych wydarzeń w Polsce przed startem igrzysk olimpijskich w Paryżu. 13 i 14 lipca w Lublinie o medale mistrzostw Polski rywalizować będą zawodniczki i zawodnicy w wieku do 23 lat. To kolejna ważna impreza sportowa organizowana w Lublinie, który mocno stawia szczególnie na zawody z udziałem juniorów i młodzieżowców.