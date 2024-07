Djoković znów spiął się z publicznością. Mocne słowa. "Nie pokazuje klasy"

Novak Djoković znany jest z tego, że jeśli nie podoba mu się zachowanie rywala, kibiców lub sędziów, głośno daje do zrozumienia, co na ten temat sądzi. Tak też było po poniedziałkowym meczu 1/8 finału Wimbledonu, w którym Serb ograł Holgera Rune. Grupa fanów sprzyjających Duńczykowi buczała na Djokovicia, czego ten nie pozostawił bez riposty. - Serb domaga się szacunku, a kiedy go nie dostaje, wylewa się z niego frustracja - skomentował w programie "Halo tu Wimbledon" publicysta Krzysztof Rawa.