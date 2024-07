Joanna Kaczor-Bednarska: Wyjątkowa impreza – igrzyska!

Dla Olimpijczyków celebracja rozpoczyna się nie w dzień otwarcia, a już w momencie ślubowania olimpijskiego tu w Polsce. To podniosły moment, podczas którego każdy reprezentant naszej kadry odbiera nominację i składa przysięgę, aby godnie reprezentować kraj i rywalizować w duchu zasad fair play. Dla kibiców to pierwszy moment, do podziwiania zawodników w specjalnie na tę okazję przygotowanych galowych strojach. Następnie reprezentacje z reguły w czarterowanym locie udają się na miejsce rozgrywek.

Wioska to zdecydowanie za skromne określenie dla mini miasta w mieście, bo tak należałoby nazwać dom sportowców podczas imprezy czterolecia. Paryż uważany za stolicę mody, kultury i miłości, a w tym wypadku miłości do sportu po dokładnie 100 latach ponownie ugości najlepszych atletów świata. Francuzi starają się, by paryska impreza była wyjątkowa pod każdym względem, jak inaczej nazwać chęć przeprowadzenia ceremonii otwarcia w zupełnie nowej odsłonie, nie na stadionie jak dotychczas, a na Sekwanie. Rzece, po której przepłynie 115 łodzi z przyszłymi aktorami olimpijskiego spektaklu. Ci którzy staną na podium i odbiorą medale olimpijskie, do domu zabiorą cząstkę Paryża, a dokładnie wieży Eiffla, gdyż to z jej stali wykonane jest serce wszystkich krążków.

Igrzyska to impreza inna niż wszystkie. Topowi sportowcy podczas wydarzeń międzynarodowych przyzwyczajeni są do najlepszych hoteli, restauracji, logistyki która przygotowana jest wyłączę pod nich tu muszą sporo się nachodzić. Trzeba zmierzyć się z przemieszczaniem się po wiosce olimpijskiej na posiłki, do pralni, czy na przystanek, z którego autobus zabiera ekipy na trening czy zawody. Ta siatkarska oddalona jest od wioski o 15 km, więc około 40 minut drogi. W Paryżu zadbano także o wewnętrzny transport, który ma umożliwić zawodnikom i zawodniczkom jak najlepsze doświadczenia olimpijskie.

To ogrodzone osiedle w przyszłości zostanie domem dla ponad 2,5 tysiąca rodzin, a na czas rywalizacji ugości niemal 15 tysięcy reprezentantów ze 194 krajów. W wolnej chwili każdy znajdzie miejsce na wypoczynek w parku, czy nad rzeką, a dla bardziej wymagających oprócz kawiarni i księgarni jest także mini-centrum handlowe, fryzjer, kosmetyczka czy salony gier i rozrywki, dlatego warto pamiętać, po co się przyjechało do Francji.

