Kontrowersyjna decyzja. Rywalka Igi Świątek wyróżniona

W Los Angeles przyznano nagrody dla sportowców ESPY. Wśród nominowanych do amerykańskich nagród znalazła się Iga Świątek. Polka walczyła o statuetkę w kategorii "Best Tennis Player". Oprócz Świątek w finałowej czwórce znaleźli się jeszcze Novak Djoković, Carlos Alcaraz i Coco Gauff. Niespodziewanie nagroda powędrowała do Amerykanki, co wywołało nie lada kontrowersje.