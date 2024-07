Polscy żeglarze płyną po swoje! Co nas czeka w Paryżu?

Polscy żeglarze i żeglarki przygotowują się do zmagań podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. O tym co nas czeka we Francji oraz co będzie decydujące podczas tej zaciętej rywalizacji opowiedzieli m.in. prezes PZŻ - Tomasz Chamera oraz reprezentant Polski w windsurfingu - Paweł Tarnowski.