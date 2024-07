Iwanow: Kosowo da się lubić. Społeczeństwo uprzejme, ale nie na boisku

Do takich miejsc jak Kosowo w celach wakacyjno-turystycznych raczej się nie przyjeżdża. Liczba atrakcji nie jest zbyt duża. Opinia o tym miejscu bazuje raczej na mitach, zasłyszanych opowieściach, wiedzy o tym, jak naród ten tak bardzo chciał odłączyć się od Serbii, wcześniej przez lata będąc w strukturach dawnej Jugosławii. Może wydawać się, że jest tu nieprzyjemnie, a może nawet niebezpiecznie. Ale to nieprawda. Jest zupełnie odwrotnie. I to na każdym kroku.