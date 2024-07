Syn legendy podpisał kontrakt z byłym klubem ojca

Maximilian Ibrahimovic, 17-letni syn słynnego Zlatana, podpisał z AC Milan pierwszy w karierze profesjonalny kontrakt - poinformowała agencja ANSA. Został piłkarzem młodzieżowej drużyny, która występuje na trzecim poziomie ligowych rozgrywek we Włoszech.

Ibrahimovic junior grał już w drużynach do lat 17 i 18 w Milanie, do którego trafił w 2022 roku. Podpisany w czwartek kontrakt ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku.

W ekipie Milan Primavera Ibrahimovic będzie występował u boku m.in. starszego o dwa dni Mateusza Skoczylasa.

Ojciec Maximiliana, Zlatan, to jeden z najsłynniejszych i najbardziej utytułowanych szwedzkich piłkarzy w historii. Pierwsze kroki w seniorskiej piłce nożnej stawiał w Malmoe FF, a później bronił barw takich klubów jak Ajax Amsterdam, Juventus Turyn, Inter Mediolan, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Los Angeles Galaxy i właśnie AC Milan, w którym zakończył karierę w ubiegłym roku.

PAP