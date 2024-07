Znamy skład reprezentacji Polski na Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu!

Tegoroczne igrzyska rozpoczynają się 28 sierpnia i potrwają do 8 września. Weźmie w nich udział ponad 4000 sportowców z całego świata, którzy rywalizować będą o 549 kompletów medali. Na poprzednich letnich igrzyskach polska kadra wywalczyła łącznie 24 krążki – 7 złotych, 6 srebrnych i 11 brązowych, zajmując 17. miejsce w klasyfikacji medalowej.

- Lepszy wynik niż w Tokio biorę dzisiaj w ciemno. Mistrzostwa świata i starty naszych zawodników, które poprzedzały igrzyska paralimpijskie, w zasadzie w każdym sporcie dają nam nadzieję na wynik lepszy niż w Tokio, ale wiadomo, to jest sport. Do tego mamy coraz więcej państw, które do tej pory nie liczyły się w klasyfikacji medalowej, ale to się zmieniło - podkreślił Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

W naszej reprezentacji jest niemal tyle samo kobiet (41) i mężczyzn (43). Polki i Polacy wystąpią w tym roku w aż 15 spośród 22 dyscyplin (lub 23, jeśli dzielić parakolarstwo na szosowe i torowe – wtedy jednak trzeba mówić o 16 dyscyplinach z udziałem naszych zawodników).

- Jesteśmy krajem, który bardzo szeroko prezentuje się na igrzyskach. Nie wszystkie państwa mają taki komfort, żeby w aż tylu sportach móc w ogóle walczyć o kwalifikacje paralimpijskie - zaznaczył Szeliga.

W poszczególnych dyscyplinach coraz trudniej o zdobycie kwalifikacji. Świat rośnie w siłę i konkurencja jest coraz większa. Do tego reprezentantów Polski nie omijają problemy zdrowotne.

- Liczę na to, że w Paryżu nic nikomu nie będzie dolegać. Mamy trzech zawodników, którzy mają swoje problemy. To przede wszystkim Michał Dąbrowski, który walczy z nowotworem. Ma mój ogromny szacunek i podziw za to, co robi, bo rozgrywa jakby podwójną walkę – z jednej strony o życie, a do tego próbuje w tym wszystkim zachować swoją wysoką sportową formę, co jest szalenie trudne. Są też Jacek Czech i Kamil Otowski, nasi pływacy, którzy też są faworytami do medali. Można powiedzieć, że opanowali swoje problemy zdrowotne, ale na pewno zaburzyło to trochę ich plany treningowe - dodał Szeliga.

Od pierwszego występu w 1972 r. Polacy w letnich i zimowych igrzyskach zdobyli łącznie 798 medali. Na pewno więc w Paryżu któryś z naszych reprezentantów zdobędzie 800. krążek. Czy można liczyć na kolejne jubileuszowe zdobycze?

- Gdyby po igrzyskach w Paryżu łącznie było 830 medali, to będę szczęśliwy. Natomiast ja już myślę o kolejnych igrzyskach, w Los Angeles i Brisbane, żeby tam ta liczba zdobywanych medali była większa i żeby w Australii udało się przekroczyć liczbę 900 – to byłby fantastyczny wynik. Jest to zarazem ambitny cel do zrealizowania, ale przy obecnym procesie szkoleniowym i naszych planach rozwoju to są realne założenia - zakończył prezes PKPar.

Skład reprezentacji Polski na XVII Letnie Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu

Boccia:

Kinga Koza

Edyta Owczarz (operatorka rampy: Krystyna Owczarz)

Damian Iskrzycki (operator rampy: Dariusz Borowski)

Parabadminton:

Oliwia Szmigiel

Bartłomiej Mróz

Parakajakarstwo:

Katarzyna Kozikowska

Monika Kukla

Mateusz Surwiło

Parakolarstwo:

Patrycja Kuter (pilotka: Katarzyna Kornasiewicz)

Otylia Marczuk (pilotka: Ewa Bańkowska)

Karol Kopicz (pilot: Marcin Białobłocki)

Zbigniew Maciejewski

Rafał Wilk

Paralekkoatletyka:

Barbara Bieganowska-Zając

Jagoda Kibil

Lucyna Kornobys

Faustyna Kotłowska

Róża Kozakowska

Karolina Kucharczyk

Klaudia Maliszewska

Joanna Mazur (przewodnik: Michał Stawicki)

Joanna Oleksiuk

Ingrid Renecka

Renata Śliwińska

Anna Trener-Wierciak

Michał Derus

Bartosz Górczak

Robert Jachimowicz

Piotr Kosewicz

Aleksander Kossakowski (przewodnik: Krzysztof Wasilewski)

Michał Kotkowski

Maciej Lepiato

Damian Ligęza

Łukasz Mamczarz

Jakub Mirosław

Tomasz Paulinski

Rafał Rocki

Lech Stoltman

Nazwisko ostatniego z paralekkoatletów poznamy w najbliższych dniach

Parałucznictwo:

Kseniya Markitantova

Milena Olszewska

Łukasz Ciszek

Parapływanie:

Zuzanna Boruszewska

Oliwia Jabłońska

Joanna Mendak

Jacek Czech

Michał Golus

Igor Hrehorowicz

Krzysztof Lechniak

Alan Ogorzałek

Kamil Otowski

Parapodnoszenie ciężarów:

Justyna Kozdryk

Paulina Przywecka-Puziak

Marzena Zięba

Wawrzyniec Latus

Parastrzelectwo:

Emilia Babska

Emilia Trześniowska

Marek Dobrowolski

Szymon Sowiński

Paraszermierka:

Kinga Dróżdż

Marta Fidrych

Jadwiga Pacek

Adrian Castro

Michał Dąbrowski

Michał Nalewajek

Dariusz Pender

Parataekwondo:

Patrycja Zewar

Paratenis stołowy:

Dorota Bucław

Katarzyna Marszał

Natalia Partyka

Karolina Pęk

Patryk Chojnowski

Maksym Chudzicki

Rafał Czuper

Piotr Grudzień

Tomasz Jakimczuk

Igor Misztal

Maciej Nalepka

Paratriathlon:

Monika Belczewska

Marta Dzieciątkowska

Łukasz Wietecki (przewodnik: Jacek Krawczyk)

Paraujeżdżenie:

Monika Bartyś

Parawioślarstwo:

Jolanta Majka

Michał Gadowski

Informacja prasowa