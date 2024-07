Co za spotkanie w Arłamowie! Marciniak pokazał zdjęcie

Finały Euro 2024 w Niemczech już dawno za nami. Mimo że nasi reprezentaci po fazie grupowej pożegnali się z rozgrywkami, to jeden z Polaków pozostał na imprezie do samego finału i miał w nim nawet swój udział. Mowa o Szymonie Marciniaku, który w charakterze arbitra technicznego, pracował przy ostatnim meczu Mistrzostw Europy. Po zakończeniu zmagań Marciniak udał się na zasłużony wypoczynek do hotelu Arłamów. Na sali treningowej Polak spotkał legendę lekkoatletyki w naszym kraju.