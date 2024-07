Gdzie obejrzeć mecz Wisła Kraków - Rapid Wiedeń w eliminacjach Ligi Europy?

"Rapid jest faworytem, my rywalizujemy na drugim poziomie, ale dla nas to dobry moment, aby zagrać przeciwko takiej drużynie" - powiedział Kazimierz Moskal, trener piłkarzy Wisły Kraków przed meczem 2. rundy eliminacji Ligi Europy z ekipą z Wiednia. Transmisja meczu Wisła Kraków - SK Rapid Wiedeń w czwartek 25 lipca w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1, TV4 i na Polsat Box Go.