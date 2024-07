Miał być wielką gwiazdą Barcelony. Kontuzje nie przestają go prześladować

Do Ansu Fatiego przyległa już łatka jednego z najbardziej pechowych zawodników w zawodowym futbolu. Gdy Hiszpan ropoczął przygotowywania z drużyną do nowego sezonu, zdawało się, że będzie on ważną częścią zespołu Hansiego Flicka. Plany Fatiego pokrzyżowała kolejna kontuzja, która wyeliminuje go z treningów w ważnym momencie.