Ten sam trener, te same marzenia, inny skład. Koszykarze 3x3 powalczą o podium w Paryżu

Reprezentacja Polski w koszykówce 3x3 będzie jedną z naszych nadziei na medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Biało-Czerwoni polecą do stolicy Francji z tym samym trenerem (Piotrem Renkielem) i takimi samymi marzeniami, jak do Tokio. Mocno zmienił się jednak skład, w którym w porównaniu do poprzednich igrzysk został jedynie Przemysław Zamojski.