Starcie siatkarskich gigantów nie zawiodło! Olbrzymie emocje w polskiej grupie

To było fantastyczne widowisko okraszone wieloma zwrotami akcji i grą na najwyższym poziomie! Mowa o siatkarskiej rywalizacji Włochów z Brazylijczykami w pierwszym meczu fazy grupowej turnieju olimpijskiego. Lepsi okazali się mistrzowie świata, którzy wygrali 3:1 i tym samym uczynili duży krok w stronę awansu do fazy pucharowej. Obie reprezentacje to grupowi rywale polskich siatkarzy.