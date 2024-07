Wygrana Niemiec po horrorze! Gigantyczna pomoc Polaka!

Za nami pierwszy mecz na siatkarskim turnieju podczas igrzysk w Paryżu. Nie brakowało w nim dużych emocji. Reprezentacja Niemiec dowodzona przez Michała Winiarskiego pokonała Japonię 3:2. Bystrym okiem, i to dwukrotnie, w czwartym secie popisał się nasz szkoleniowiec, co walnie przyczyniło się do triumfu naszych zachodnich sąsiadów.