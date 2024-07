Magazyn Olimpijski Paryż 2024. Kliknij i oglądaj!

W piątek ceremonia otwarcia, w sobotę oficjalna inauguracja, a w niedzielę 28 lipca drugi dzień zmagań na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. To, co już za nami, a co dopiero przed poruszymy w kolejnym wydaniu porannego Magazynu Olimpijskiego Paryż 2024, którego emisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.