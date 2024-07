Siatkarskie starcie na szczycie rozstrzygnięte w tie-breaku! Niesamowita walka w Paryżu

Siatkarki USA przegrały z reprezentacją Chin 2:3 w meczu grupy A igrzysk olimpijskich w Paryżu. To był hit pierwszej kolejki spotkań, bo zagrały ze sobą triumfatorki dwóch poprzednich turniejów olimpijskich. Broniące tytułu Amerykanki wyraźnie przegrały dwa pierwsze sety, ale wróciły do gry i doprowadziły do tie-breaka. W nim górą była jednak drużyna z Azji.