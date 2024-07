Polacy na igrzyskach olimpijskich we wtorek. Plan startów na dzisiaj - 30.07

Walka Igi Świątek o ćwierćfinał, początek rywalizacji siatkarzy plażowych oraz kolejny start Klaudii Zwolińskiej - to najciekawsze wydarzenia we wtorek na arenach igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polacy we wtorek w Paryżu - kiedy startują? O której godzinie?