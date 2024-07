100 lat od Paryża do Paryża. Jak w 1924 wyglądała polska reprezentacja olimpijska?

Przed kilkoma dniami Igrzyska Olimpijskie w Paryżu zostały oficjalnie otwarte. Dla stolicy Francji to trzecia impreza tej rangi. Poprzednie odbyły się w 1900 roku oraz równo przed stu laty, w 1924 roku. Dla Polski były to igrzyska wyjątkowe. Dlaczego? Wsiądźmy na moment do wehikułu czasu i przenieśmy się do trzeciej dekady XX wieku.