Polacy na igrzyskach olimpijskich w środę. Kiedy startują w Paryżu?

Już o godz. 9 rozpoczną mecz siatkarze. Liderzy światowego rankingu na inaugurację turnieju olimpijskiego pewnie pokonali Egipt 3:0, natomiast Brazylijczycy przegrali z Włochami 1:3. Zwycięstwo praktycznie zapewni Polakom awans do ćwierćfinału bez względu na wynik ostatniego spotkania z Italią.

W podobnej sytuacji są Polki, które na otwarcie wygrały z Japonią 3:1, a drugi sukces bardzo przybliży je do ćwierćfinału. Kenia to teoretycznie najłatwiejszy rywal. Znalazł się wśród uczestników turnieju ze względu na zasadę parytetu kontynentów, zgodnie z którą każdy musi mieć swojego przedstawiciela w igrzyskach. W pierwszym meczu drużyna z Afryki nie miała nic do powiedzenia w starciu z Brazylią, przegrywając 0:3.

W turnieju tenisowym Świątek pozostała jedyną reprezentantką Polski. Na kortach ziemnych w Paryżu czuje się znakomicie, jest triumfatorką wielkoszlemowego French Open w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. Jak przystało na liderkę światowego rankingu, pewnie wygrywa mecze. Pokonała już Rumunkę Irinę-Camelię Begu, Francuzkę Diane Parry oraz Chinkę Xiju Wang, nie tracąc seta. W środę w ćwierćfinale jej przeciwniczką będzie rozstawiona z numerem ósmym Amerykanka Danielle Collins. Tenisistka z Raszyna mierzyła się z nią siedem razy i odniosła sześć zwycięstw. Jedynej porażki doznała dwa lata temu w półfinale Australian Open.

Mecz Świątek będzie trzecim w kolejności na korcie Suzanne Lenglen. Rozpocznie się ok. godz. 16.

W południe na torze w Vaires-sur-Marne o medal będzie walczyć wioślarska czwórka podwójna mężczyzn. Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup są mistrzami świata z Racic (2022) i Europy z Bledu (2023). W ubiegłorocznych mistrzostwach globu w Belgradzie wywalczyli brąz. Wszyscy są doświadczonymi zawodnikami. Na igrzyskach w Paryżu startowali tylko w jednym wyścigu i awansowali z drugiego miejsca bezpośrednio do finału. Oprócz nich w półfinale wystąpi dwójka podwójna wagi lekkiej - Martyna Radosz i Katarzyna Wełna.

Wieczorem na pływalni w finale 200 m st. motylkowym popłynie Krzysztof Chmielewski, który awansował do najlepszej ósemki z szóstym czasem. Przed południem w eliminacjach 200 m st. grzbietowym zaprezentuje się Ksawery Masiuk.

O godz. 15.30 kajakarka górska Klaudia Zwolińska wystartuje w półfinale slalomu C1. Zawodniczka z Nowego Sącza nie czuje się w kanadyjce tak komfortowo, jak w kajaku, w którym w niedzielę wywalczyła pierwszy dla Polski medal igrzysk w Paryżu - srebrny. W eliminacjach kanadyjek była dziesiąta.

W Marsylii odbędzie się kolejny etap regat żeglarskich. Z Polaków najlepiej spisuje się Paweł Tarnowski w windsurfingowej klasie iQFoil, zajmujący po sześciu wyścigach drugie miejsce. Medaliści tej konkurencji zostaną wyłonieni w piątek.

Na strzelnicy w Chateauroux w konkurencji karabinu trzy postawy 50 m mężczyzn wystartują Tomasz Bartnik i Maciej Kowalewicz.

Dwa mecze z udziałem Polaków zaplanowano w turnieju tenisa stołowego. W 1/16 finału Miłosz Redzimski zagra z Duńczykiem Andersem Lindem, a w 1/8 finału Natalia Bajor zmierzy się z Tajwanką I-Ching Cheung.

W Wersalu w konkursie ujeżdżenia wystąpią Sandra Sysojeva i Aleksandra Szulc.

Najwcześniej, bo już o godz. 8 wystartuje w triathlonie Roksana Słupek.

Wieczorem w boksie w 1/8 finału kat. 75 kg Elżbieta Wójcik zmierzy się z Irlandką Aoife O'Rourke. Najpóźniej wystąpią koszykarze 3x3, którzy mecz z Amerykanami na Placu Zgody rozpoczną o godz. 22.35.

31 lipca, środa:

BOKS



21.52, 75 kg kobiet, 1/8 finału: Elżbieta Wójcik - Aoife O'Rourke (Irlandia)

JEŹDZIECTWO

10.00, ujeżdżenie drużynowo, dzień 2 - Polska

13.06, ujeżdżenie indywidualnie, dzień 2 - Sandra Sysojeva

14.04, ujeżdżenie indywidualnie, dzień 2 - Aleksandra Szulc

KAJAKARSTWO GÓRSKIE

15.30, C1 kobiet, półfinał - Klaudia Zwolińska

17.25, C1 kobiet, finał

KOSZYKÓWKA 3x3

22.35, pierwsza runda mężczyzn: USA - Polska

PŁYWANIE

11.21, 200 m st. grzbietowym mężczyzn, eliminacje: Ksawery Masiuk

20.36, 200 m st. motylkowym mężczyzn, finał: Krzysztof Chmielewski

21.34, 200 m st. grzbietowym mężczyzn, półfinały

SIATKÓWKA

mężczyźni

grupa B

9.00, Polska - Brazylia

kobiety

grupa B

21.00, Polska - Kenia

STRZELECTWO

9.00, karabin trzy postawy 50 m mężczyzn, eliminacje: Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz

TENIS STOŁOWY

11.00, mecz gry pojedynczej mężczyzn, 1/16 finału: Miłosz Redzimski - Anders Lind (Dania)

16.00, mecz gry pojedynczej kobiet, 1/8 finału: Natalia Bajor - I-Ching Cheung (Tajwan)

TENIS ZIEMNY

ok. 16.00, gra pojedyncza kobiet, ćwierćfinał: Iga Świątek - Danielle Collins (USA)

TRIATHLON

8.00, kobiety: Roksana Słupek

WIOŚLARSTWO

11.34, dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet, półfinały A/B: Martyna Radosz, Katarzyna Wełna

12.02, czwórka podwójna mężczyzn, finał A: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup

ŻEGLARSTWO

12.15, klasa 49er FX kobiet, 10. wyścig - Aleksandra Melzacka, Sandra Jankowiak

klasa 49er FX kobiet, 11. wyścig

klasa 49er FX kobiet, 12. wyścig

14.03, klasa iQFoil mężczyzn, 7. wyścig - Paweł Tarnowski

klasa iQFoil mężczyzn, 8. wyścig

klasa iQFoil mężczyzn, 9. wyścig

klasa iQFoil mężczyzn, 10. wyścig

klasa iQFoil mężczyzn, 11. wyścig

14.50, 49er mężczyzn, 10. wyścig - Dominik Buksak, Szymon Wierzbicki

49er mężczyzn, 11. wyścig

49er mężczyzn, 12. wyścig

16.48, klasa iQFoil kobiet, 8. wyścig - Maja Dziarnowska

klasa iQFoil kobiet, 9. wyścig

klasa iQFoil kobiet, 10. wyścig

klasa iQFoil kobiet, 11. wyścig

klasa iQFoil kobiet, 12. wyścig

