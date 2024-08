Gdzie obejrzeć mecz Caernarfon Town FC - Legia Warszawa w eliminacjach Ligi Konferencji?

Legia Warszawa rozpoczęła eliminacje do Ligi Konferencji od zwycięstwa na własnym stadionie z Caernarfon Town FC. Rozbili oni skazywanych na porażkę Walijczyków 6:0. Czy w czwartek przypieczętują swój awans do kolejnej rundy? Transmisja meczu Caernarfon Town FC - Legia Warszawa w czwartek 1 sierpnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.