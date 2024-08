Gdzie obejrzeć mecz SK Rapid Wiedeń - Wisła Kraków w eliminacjach Ligi Europy?

W pierwszym meczu, pomimo przewagi jednego zawodnika przez całą drugą połowę, zawodnicy Wisły Kraków przegrali z faworyzowanym Rapidem Wiedeń 1:2. Jedyną bramkę dla "Białej Gwiazdy" zdobył Marc Carbo.

- Gratulacje dla Rapidu i podziękowania za walkę dla moich zawodników. W pierwszej połowie graliśmy zbyt nerwowo, szybko traciliśmy piłki. Podeszliśmy chyba ze zbyt dużym respektem do rywala. Poza tym było widać też jakość, jaką posiada Rapid. Dla mnie bardzo dobry był w naszym wykonaniu początek drugiej połowy. Wydało się, że może to potrwać dłużej, ale strata drugiej bramki podziałała na nas jak zimny prysznic. Wtedy Rapid mógł pokazać to, co potrafi najlepiej. Utrzymywał się przy piłce, kontrolował grę. Potem udało się nam zmienić sytuację, zdobyliśmy honorową bramkę, były kolejne okazje. Nie mamy się czego wstydzić, ale jest też co żałować - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Kazimierz Moskal.

Zwycięzca dwumeczu w 3. rundzie ligi Europy zmierzy się z lepszym z pary Trabzonspor – MFK Rużomberok, a pokonany zagra w Lidze Konferencji z wygranym w rywalizacji Spartak Trnawa – FK Sarajewo.

Gdzie obejrzeć mecz SK Rapid Wiedeń - Wisła Kraków? O której godzinie mecz Rapid - Wisła? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu SK Rapid Wiedeń - Wisła Kraków rozpocznie się o 20:25 w TV4, Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

ŁO/PAP