Za nami kolejne emocje związane z występami naszych siatkarek oraz siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nastroje w obu ekipach mogą być znakomite, ponieważ zarówno ekipa Nikoli Grbicia oraz Stefano Lavariniego zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. O tym porozmawiamy we czwartkowym magazynie Olimpijskiej #7Strefy w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.