Skandal z udziałem polskich sędziów. PZPN zapowiada stanowcze kroki

We wtorek media obiegła informacja o skandalu, do jakiego doszło w Lublinie. Dwaj polscy sędziowie międzynarodowi Bartosz F. i Tomasz M. zostali zatrzymani przez policję. Arbitrzy mieli dokonać kradzieży znaku drogowego, a do tego byli pod wpływem alkoholu. Na skandal zareagował Polski Związek Piłki Nożnej.