Świetne wieści! Jej awans będzie formalnością?

Już we środowy wieczór 7 sierpnia Natalia Kaczmarek weźmie udział w półfinale biegu na 400 metrów podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Opublikowano już obsady poszczególnych gonitw. Polka, która jest jedną z największych nadziei medalowych naszej kadry w stolicy Francji, trafiła do teoretycznie najsłabiej obsadzonego wyścigu. To zatem otwiera szansę na awans do finału, który odbędzie się dzień później.