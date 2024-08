Ekspert uderza pięścią w stół. Chodzi o Legię. "Koniec żartów"

Żarty się skończyły. To już nie półamatorskie „Kanarki” z Walii. To Broendby, może nie zdecydowanie, ale pewnie jednak mocniejszy rywal niż Piast Gliwice, z którym w niedzielę Legia Warszawa w Ekstraklasie przegrała. Poza tym, to nie liga, to europejskie puchary, i to w fazie eliminacji. Przegrywający odpada. Warszawa nie może sobie pozwolić na to, by był to dla niej przedostatni mecz w międzynarodowych rozgrywkach.