Narodowa gorączka przed finałem siatkarzy! Kluby przekładają mecze ligowe

Sobota 10 sierpnia to jedna z najważniejszych dat nie tylko dla polskiej siatkówki, ale całego sportu w naszym kraju. Tego dnia bowiem dojdzie do olimpijskiego finału turnieju siatkarzy z udziałem Polski oraz Francji. Nie może dziwić, że zainteresowanie tym spotkaniem jest ogromne. Do tego stopnia, że polskie kluby z różnych dyscyplin przekładają swoje mecze, aby nie kolidowały ze starciem Biało-Czerwonych w Paryżu.