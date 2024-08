Jeden chwyt i po sprawie. Dźwignia przesądziła los Polaka. Poległ w rewanżu

W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu odbyła się w Las Vegas gala UFC Fight Night. Walką wieczoru był pojedynek Marcina Tybury z Sergeyem Spivacem. To rewanż za starcie z 2020 roku, w którym Polak jednogłośnie pokonał Mołdawianina. Tym razem było inaczej. To Spivac cieszył się ze zwycięstwa - i to już po pierwszej rundzie.