W niedzielę 11 sierpnia oficjalnie zakończyły się letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu. Czas na podsumowania, o które pokusimy się w ostatnim wydaniu Magazynu Olimpijskiego Paryż 2024. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Przez ponad dwa tygodnie sportowcy z całego świata w przeróżnych dyscyplinach i konkurencjach rywalizowali o medale igrzysk. Nie brakowało kapitalnych emocji, dramaturgii i zwrotów akcji. Łez wzruszeń i radości dostarczyli nam również polscy zawodnicy. Nasza reprezentacja finalnie zdobyła dziesięć medali - złoty, cztery srebrne oraz pięć brązowych.

Polscy siatkarze oraz pięściarka Julia Szeremeta wrócili do Polski po zdobyciu srebrnych medali igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zarówno w boksie, jak i w grach zespołowych, to pierwsze krążki zdobyte od 1992 roku. Sami siatkarze, by stanąć na podium, czekali aż 48 lat.

Wnioski z tegorocznych zmagań w Paryżu - co było na plus, a co na minus - zostaną wyciągnięte w poniedziałkowym Magazynie Olimpijskim Paryż 2024, w którym nie tylko porozmawiamy o poczynaniach Biało-Czerwonych, ale również kosmopolitycznie rzucimy okiem na najważniejszą imprezę czterolecia.

Magazyn Olimpijski Paryż 2024 - 12.08. Gdzie obejrzeć?

Magazyn Olimpijski Paryż 2024 od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.