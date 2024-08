Zacięty mecz polskich siatkarek! Odrobiły straty, ale rywalki wygrały w tie-breaku

Polskie siatkarki przegrały z reprezentacją Włoch 2:3 w meczu mistrzostw Europy U20. Było to starcie na szczycie grupy II, zmierzyły się ze sobą dwie niepokonane dotychczas drużyny. Polki przegrały dwa pierwsze sety, ale wyrównały stan meczu. W tie-breaku górą były jednak rywalki. Reprezentacja Polski jest już pewna awansu do półfinału. Na zakończenie fazy grupowej zagra we wtorek z Irlandią.