Moment próby dla piłkarzy Jagiellonii Białystok przyszedł w tym roku bardzo wcześnie. Podopieczni Adriana Siemieńca w drugim meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów zmierzą się z norweskim Bodo/Glimt. Jeśli mistrzowie Polski nadal chcą być w walce o najbardziej prestiżowe rozgrywki, to muszą wygrać to spotkanie różnicą przynajmniej dwóch bramek. Czy to się uda? Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok – Bodo/Glimt od godziny 19:00 na Polsatsport.pl.