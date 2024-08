Kontrowersyjna bokserka wróciła do kraju. Przywitali ją jak bohaterkę

Imane Khelif, to jedna z zawodniczek, o której mówiło się najwięcej podczas zakończonych niedawno igrzysk olimpijskich w Paryżu. Algierska bokserka zdobyła w stolicy Francji złoty medal w kategorii do 66 kilogramów. Jednak sam jej występ na igrzyskach wzbudził wiele kontrowersji. Teraz Khelif wróciła do ojczyzny, gdzie została przywitana jak bohaterka.